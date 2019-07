Ağdamda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs saxlanılıb

Həyətində çətənə bitkisi yetişdirən Ağdam rayon sakini saxlanılıb.

DİN Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan "Report" un Qarabağ mərkəzinə verilən məlumata görə, Ağdam RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində çətənə bitkisi yetişdirməkdə şübhəli bilinən İmamqulubəyli qəsəbə sakini Azər Allahverdiyev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman evin həyətində aqrotexniki qaydada qulluq etdiyi ümumi çəkisi 8 kiloqram 870 qram olan 28 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı araşdırmalar etdirilir.













