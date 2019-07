Tanınmış aktyor-şoumen Azər Axşam (Şabanov) həyat yoldaşı ilə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb.

Adətən ailəsini mediadan uzaq tutan aktyorun bu paylaşımı maraq doğurub.

Qeyd edək ki, bu, Azər Axşamın ikinci evliliyidir. Aktyor öz dayısı qızı ilə ailə qurub.

Xatırladaq ki, aktyorun ilk nikahından Cavidan adlı oğlu var.

(olke.az)

