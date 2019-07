Hazırda Amerikada yaşayan müğənni Elariz Məmmədoğlu imicini dəyişib.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bığını qırxıb və saqqal saxlamağa üstünlük verib.

Qeyd edək ki, Məmmədoğlu bir ilə yaxındır ki, ABŞ-a köçüb

Milli.Az

