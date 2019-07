Bakıda baba və nəvə dənizdə boğulub.

"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, hadisə Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 2004-cü il təvəllüdlü Ləman Orucova Xəzər dənizində çimərkən boğulub. Bunu görən 70 yaşlı Əmrağa Orucov nəvəsini xilas etmək istəyib, ancaq özü də boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma başlayır.



