Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsində Yanar dağ adlanan ərazidə 15 yaşlı Ləman Orucova dənizdə çimərkən boğulub. Ləmanın 70 yaşlı babası Əmrağa Orucov nəvəsini xilas etmək istəyərkən özü də boğulub.

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Publika.az-a bildirilib ki, Təcili Yardıma çağırış saat 16.45-də daxil olub.

"Hadisə yerinə gələn həkim briqadasına ölüm faktını təsdiqləməkdən başqa bir şey qalmayıb. Faktla əlaqədar hüququ mühafizə orqanları araşdırmalara başlayıb", - açıqlamada deyilir..

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.