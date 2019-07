Böyük Britaniya cərrahları siam əkizləri üzərində uğurlu əməliyyat aparıblar.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat çoxmərhələli şəkildə keçirilib və ümumilikdə 50 saat davam edib.

Əməliyyatda tibbin müxtəlif sahələrindən 100-ə yaxın mütəxəssis iştirak edib.

Əməliyyat olunanlar isə Pakistanın Çarsad şəhərindən olan 2 yaşlı Səfa və Mərva bacılarıdır. Onların başları bir-birinə bitişik olub.

Bacıların üzərində ilk əməliyyat ötən ilin sonundan başlayıb.

Milli.Az

