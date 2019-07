Bu gün Sabirabad rayonunda baş verən güclü yanğın nəticəsində 10-a yaxın mağaza yanaraq kül olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, kafe, ərzaq və paltar mağazası tipli obyektlər yanıb.

İlkin məlumata görə, ümumi zərər təxminən 1 milyon manatdır. Bazarda cəmi dörd mağazanın sığortasının olduğu müəyyən olub. Araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.