Türkiyəli ifaçı Aleyna Tilki bu dəfə bikinili fotoları ilə gündəm olub.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, hovuzun yanında şəkillər çəkdirib və sosial media hesabında paylaşıb.

Qısa zamanda müzakirə obyektinə çevirilən Aleynanın fit bədən quruluşu diqqət çəkib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.