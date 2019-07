İranın İsfahan ostanının Xansar şəhəri yaxınlığında baş verən mikroavtobus qəzası nəticəsində aralarında 3-ü uşaq olmaqla azı 13 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb.

“Report” İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, Xansar şəhərinin qubernatoru Mansur Kamali mikroavtobusun əyləcindəki nasazlıq üzündən dərəyə yuvarlandığını açıqlayıb.

Xəsarət alanları xəstəxanaya çatdırmaq üçün hadisə yerinə helikopterlərin cəlb edildiyi bildirilir.



