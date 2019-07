Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Rusiyadan alınan S-400 zenit-raket kompleksləri NATO üçün təhdid deyil.

Trend-in məlumatına görə, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

Nazir vurğulayıb ki, NATO-da, eləcə də ABŞ-da məlumdur ki, Türkiyənin hava məkanını qorumaq üçün bu komplekslərə ehtiyacı var.

M.Çavuşoğlu əlavə edib ki, hazırda S-400-lərin Türkiyəyə tədarükü davam edir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.