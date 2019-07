Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) məxsus “Riah” tankeri qəza siqnalı vermədiyi məlum olub.

“Report” BƏƏ KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bundan əvvəl gəminin iyulun 14-nə keçən gecə yerini bildirən siqnalı verməyi dayandırdığı iddia edilirdi.

Hətta tankerin Hörmüz boğazındaykən qəfildən istiqamətini dəyişdirərək İran sahillərinə doğru getdiyi və “yoxa çıxdığı” da bildirilmişdi.



