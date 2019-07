“ABŞ İranla bağlı məsələlərin diplomatik yollarla həllinə səy göstərməlidir“.

“Report” “İnterfax”a istinadən xəbər verir ki, bunu Pentaqonun rəhbəri vəzifəsinə namizəd Mark Esper Senatın Silahlı qüvvələr komitəsindəki dinləmələr zamanı bildirib.

“Biz müharibəyə can atmır və məsələlərin diplomatik yollarla həllini istəyirik”, - deyən M.Esper dünyadakı problemlərin həllində diplomatiyaya üstünlük verməyin vacibliyini qeyd edib.



