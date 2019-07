Türkiyə əhəmiyyətli bir NATO üzvüdür. S-400 komplekslərini almaq səhv bir qərar idi və bizi məyus etdi.

Publika.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp tərəfindən müdafiə naziri postuna namizəd olaraq göstərilən Mark Esper Senatda çıxışı zamanı deyib.

“Türkiyə eyni anda həm S-400, həm də F-35-lərə sahib ola bilməz”, - o əlavə edib.

