Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) baş direktoru Kristin Laqard vəzifəsindən istefa verib.

Bu barədə Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, Laqardın istefasına səbəb onun Avropa Mərkəzi Bankının direktorluğuna namizədliyini irəli sürməsidir.

