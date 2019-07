Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə ölkə parlamentinin binası önündə daxili işlər naziri Giorgi Qaxarianın istefası tələbi ilə növbəti aksiya keçirilir.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, sayca 27-ci olan aksiya televiziya formatında təşkil olunub.

Təşkilatçılar bildiriblər ki, növbəti aksiyalar kitab, azad media və elektron musiqiyə həsr olunacaq.



