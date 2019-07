Zidanın oğlu Portuqaliya klubunda işə başlayıb

Bakı. Trend:

“Real”ın baş məşqçisi Zinədin Zidanın böyük oğlu Enzo Zidanın yeni iş yeri müəyyənləşib.

Trend-in məlumatına görə, 24 yaşlı yarımmüdafiəçi bundan sonra Portuqaliyanın “Aveş” klubu üçün çalışacaq.

Ötən mövsümü 14-cü pillədə başa vuran Premyer Liqa təmsilçisi Zidanla 2 illik müqavilə bağlayıb.

“Real”ın yetirməsi olan Enzo, Madrid klubunun əvəzedici heyətində oynasa da, əsas komandada debüt etməyib. O, bir müddət İspaniyanın “Alaves” klubunda oynadıqdan sonra İsveçrənin “Lozanna-Sport” klubuna keçib.

