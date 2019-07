Tətilə yollanan müğənnilər sırasına Nura Suri də qoşulub.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, istirahət üçün Türkiyəni seçib. Tətilə ailəsiylə birlikdə yollanan müğənni çimərlik geyimində fotolarını paylaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.