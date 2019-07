AB-nin Türkiyəyə sanksiyasına Kremldən REAKSİYA

Moskva Avropa Birliyinin Türkiyəyə Şərqi Aralıq dənizindəki situasiya ilə əlaqədar qəbul etdiyi sanksiya qərarına mənfi münasibət bəsləyir.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib. Qruşko bununla belə Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizindəki fəaliyyətlərini Rusiyanın da dəstəkləmədiyini bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu tip tədbirlər qarşıdurmada olan tərəflərin mövqelərinin radikallaşmasına gətirib çıxarır.

Qeyd edək ki, dünən Avropa Birliyi Şərqi Aralıq dənizindəki qazma işləri ilə bağlı Türkiyəyə sanksiya tətbiq etmək barədə qərar verib. Sanksiya planına əsasən, AB Ankaraya maliyyə yardımını məhdudlaşdıracaq, hava nəqliyyatı sazişi ilə bağlı danışıqları təxirə salacaq.

Milli.Az

