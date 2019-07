Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) baş direktoru Kristin Laqard istefa verib.

Axar.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, onun istefa verməsinin səbəbi Avropa Mərkəzi Bankının direktorluğuna namizədliyini irəli sürməsidir.

Qeyd edək ki, K.Laqard BVF-in baş direktoru vəzifəsini hələ sentyabrın 12-dək icra edəcək.

