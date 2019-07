Filippində "Denqe" qızdırması tüğyan edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2019-cu ilin əvvəlindən bu qorxulu xəstəlik səbəbindən 450 nəfər dünyasını dəyişib.

Xəstəliyə yoluxanaların isə daha çox 5-9 yaş arası uşaqlar olduğu qeyd edilir.(publika.az)

