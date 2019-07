Türk repçi Hayki sosial şəbəkədə uşaq istismarına reaksiya verərkən, dini dəyərləri təhqir edən ifadələrə yer verib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, məşhur repçinin paylaşımı etirazlara səbəb olub.

Tvitter istifadəçiləri "DindüşmanıHayki" haştagıyla repçiyə qarşı kampaniyaya başlayıblar.

Haykinin etirazlardan bir müddət sonra sosial şəbəkə hesabı silinib.

Repçinin paylaşımını təqdim edirik:

Milli.Az

