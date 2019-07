Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda gənc oğlan naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu ərazisində baş verib.

Rayon sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Həsənov Murad Yaşar oğluna küçədə naməlum şəxs tərəfindən 2 bıçaq zərbəsi vurulub.

Yaralı xəstəxanaya çatdırılaraq əməliyyat olunub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Hazırda hadisəni törədən şəxsin kimliyi müəyyən edilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.