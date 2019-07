İngiltərə sahillərində nəhəng meduza görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meduzanın fotosunun müəllifi görüntüləri "Instagram" səhifəsində paylaşıb.

Kadrlar Kornuoll qraflığı sahillərində çəkilib.

Şəkildə meduza ilə birlikdə üzən bioloq Lizzi Deylidir. Bioloqun sözlərinə görə, dəniz sakini insan hündürlüyündədir.

Qeyd edək ki, meduzanın diametri, əsasən, 40 santimetri ötmür, lakin bəzən diametri yarım metrə, çəkisi isə 35 kiloqrama çata bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.