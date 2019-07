"Facebook" texnologiya tarixinə düşdü

ABŞ Federal Ticarət Komissiyası "Facebook"u 5 milyard dollar məbləğində cərimələyib.

Buna səbəb sosial şəbəkə nəhənginin 87 milyon seçicinin şəxsi məluatlarını şirkətlərə ötürməsidir.

Hökmün yerinə yetirilməsi üçün ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin icazəsi gözlənilir. Kəsilən cəzaya görə, "Facebook"dan hər hansı bir açıqlama verilməyib.

Bununla da "Facebook" 2012-ci ildə 22 milyon dollar məbləğində cərimələnən "Google"u geridə qoyaraq, ən böyük məbləğdə cərimələnən texnologiya şirkəti ünvanına sahib olub.

Azvision.az xatırladır ki, "Facebook" seçicilərin məlumatlarını "Kembric Analytica" adlı şirkətlə bölüşərək 2016-cı ildə ABŞ-da keçirilən seçkilərdə saxtakarlıq etməkdə ittiham edilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.