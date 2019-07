"Arsenal" yeni mövsümdə səfər oyunlarında geyinəcəyi formanı ictimaiyyətə təqdim edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, yeni forma sarı rəngdədir.

London təmsilçisi bu rəngdə formanı sonuncu səfə 1990-cı ildə geyinib.

Milli.Az

