"Borussiya"nın (Dortmund) futbolçusu Abdu Diallo PSJ-yə keçib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. PSJ-nin fransalı futbolçu üçün Dortmund təmsilçisinə 32 milyon avo ödədiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Diallo ötən mövsüm "Borussiya"nın heyətinə 38 oyuan 1 qol vurub, 1 məhsuldar ötürmə edib.

Milli.Az

