“Türkiyə “Patriot” almaq istəsə də, ABŞ onu satmadı. Bu ədalətli deyildi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.



O bildirib ki, “S-400” məsələsi çox qəlizdir: “Türkiyə ilə bağlı məsələ qəlizdir. Onlarla danışırıq. Türkiyə 100-dən artıq F-35 sifariş edib. Amma daha çoxunu ala bilməzlər. Çünki “S-400” alıblar”.

