Kanadanın şərqində yerləşən Nüfaundlend və Labrador əyalətində kiçik təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 3-ü itkin düşüb.

"Report" CBC telekanlına istinadən xəbər verir ki, təyyarə ötən gün axşam Mistastin gölünə düşüb.

Hava gəmisinin göyərtəsində pilot və 6 sərnişin olub. Xilasedicilərin sözlərinə görə, 4 nəfər ölüb, 3 nəfərin axtarışları davam etdirilir.



