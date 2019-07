“Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları” mövzusunda görüş keçirildi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Şimal-qərb Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı və Şimal-qərb Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi əməkdaşlarının iştirakı ilə iyulun 16-da Qəbələ Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzində “Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları” mövzusunda görüş keçirilib.

FHN-dən Publika.az-a bildiriblər ki, görüşdə “Fövqəladə halların qarşısının alınmasında təbliğatın rolu”, “İdarə və təşkilatlarda fövqəladə hallara hazırlığın təşkili”, “Meşələrdə yanğın təhlükəsizliyi qaydaları”, “112 - zəng xidmətindən düzgün istifadə qaydaları” və sair mövzularda məruzələr dinlənilib. Həmçinin ilkin yanğınsöndürmə avadanlığından istifadə qaydası əyani şəkildə izah edilib.

Sonda mövzu ətrafında suallar cavablandırılıb.

