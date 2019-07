Marsa gedən kosmonavtlara 3D printerlə toxuma və sümük yaradıldı

Elm insanları, Marsa gedəcək kosmonavtların təcili vəziyyətlərdə printerlərdən sümük və toxuma çap edə bilməsini təmin edəcək bir sistem yaratdı. Bununla da Marsda olan kosmonavtlar, zəif cazibədən minimum səviyyədə təsirlənmiş olacaqlar.

Elm-fantastik filmlərdə müxtəlif qapalı yerdə ya da cihazlarda yaraları sürətlə sağalan, toxumaları təkrar yaradılan insanlar həmişə göstərilir. Altered Karbonda xülasəylə sıfırdan bədən edib içinə disketlə insan yükləyə bilirdilər. O səviyyədə olmasa da əslində də sümük və toxuma çapı mümkün hala gəldi.

Avropa kosmos şirkətinin "Kosmos kəşfləri üçün 3D canlı toxuma çapı" adlı layihə, kosmonavtların, planetimizdən çox uzaqda yaralandıqları zaman toxuma və sümük yarada bilməsini, beləcə dərhal yaxşılaşa bilmələrinin təmin edilməsini məqsədi güdür.

Drezden Texniki Universitetin xəstəxanasından elm insanları, sümük və canlı toxumanı tərs olaraq çap etməyi sınayaraq sistemin aşağı qravitasiyalı mühitdə necə nəticə verəcəyinə nəzarət etdilər. Sistem tərs vəziyyətdə də işləyir.

Milli.Az

