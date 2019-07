İbizada istirahət edən Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun futbolçusu Mario Qotze paparatsilərə yaxalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hal futbolçunun xanımı Enn Katrinlə çimərlikdə olarkən qeydə alınıb.

Qotze çox çalışsa da, paparatsilər cütlüyün şəkillərini çəkə biliblər.

