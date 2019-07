Avropa Parlamentinin deputatları Almaniyanın müdafiə naziri Ursula fon der Lyayenin Avropa Komissiyasının sədri postuna namizədliyini dəstəkləyiblər.

“Report” xəbər verir ki, açıqlanan nəticələrə görə, 383 deputat onun namizədliyinin lehinə, 327-si isə əleyhinə səs verib, 22 nəfər bitərəf qalıb.

Fon der Lyayenin namizədliyinin təsdiqlənməsi üçün 374 səs tələb olunurdu.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.