İtaliyanın "Yuventus" klubunun portuqaliyalı ulduzu Kriştianu Ronaldu ailəvi istirahətdədir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, futbolçunun qeyri-rəsmi nikahda olduğu xanımı Corcina Rodriges Monakodakı istirahət əsnasında çəkilmiş fotoları İnstagram profilində paylaşıb.

C.Rodrigesin İnstagram profilinin 12 milyon daimi təqibçisi var.

