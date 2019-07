Türkiyədə daxili təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən əməliyyatlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu çərçivədə baş tutan əməliyyatların birində daha 3 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Diyarbəkir vilayətinin Kulp rayonunda qırıcıların da dəstək verdiyi əməliyyatda 3 terrorçu silahları ilə birlikdə məhv edilib. Hazırda bölgədə əməliyyatlar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.