Artıq bir ildir Londonda yaşayan Rihanna Hollivuddakı lüks villasını kirayəyə verib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, o, bunun üçün 28 min funt-sterlinq (60 min manat) tələb edib.

Villada film salanu, spa mərkəzi, hovuz, 6 yataq, 8 hamam otağı var. Bundan başqa, villa lüks mebellerlə döşənilib.

Milli.Az

