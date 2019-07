Gəncə şəhərində 3 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol qəzası olub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, şəhərin Şah İsmayıl Xatai prospektində "VAZ-2106" və iki "Mercedes" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 1 azyaşlı yüngül xəsarət alıb.

Toqquşma zamanı hər üç avtomobilə zərər dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



