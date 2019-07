Brilliant Dadaşovadan tikanlı sözlər: "Səhnəyə sərxoş halda çıxıb..." - FOTO

“Yaxşı ki, o, bu günlərdə estradanın nə günə qoyulduğunu görmədi. Səhnələrə sərxoş halda çıxıb yıxılanların, səsi olmayanların, üç notdan ibarət mahnı ifaçılarının pulla satın alınan bəzi magazin proqramlarının aparıcıları və bəzi jurnalistlər tərəfindən “əsas müğənni” adlandırıldığını da görmədi”.

Publika.az xəbər verir ki bu sözləri Xalq artisti Brilliant Dadaşova mərhum müğənni Mirzə Babayevin doğum günü ilə bağlı paylaşımında qeyd edib.

Xalq artisti tikanlı eyhamlarını kimə ünvanladığını deməsə də, iddia olunur ki, Brilliant Dadaşova həmkarı Aygün Kazımovaya söz atıb. Məsələ ondadır ki, maqazin proqramlarında “Əsas ulduz” ifadəsi Aygün Kazımovanın ünvanına səsləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.