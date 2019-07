Almaniyanın müdafiə naziri Ursula fon der Lyayenin Avropa Komissiyasının sədri seçilib.

Trend-in məlumatına görə, Avropa Parlamentinin deputatları onun namizədliyini dəstəkləyiblər.

Belə ki, 383 deputat onun namizədliyinin lehinə, 327-si isə əleyhinə səs verib, 22 nəfər bitərəf qalıb.

Qeyd edək ki, hazırda Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti vəzifəsini icra edən Jan-Klod Yunker oktyabrın 31-də vəzifədən gedəcək.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.