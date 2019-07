ABŞ İranda rejimin dəyişməsinə çalışmır.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp nazirlər kabinetinin iclasının gedişatında jurnalistlərə deyib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ “kömək etmək və İranla işləmək” istəyir.

“İranla çox irəliləyişə nail olunmuşdu”, - ABŞ prezidenti əlavə edib.

