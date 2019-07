Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Rəşid Behbudov küçəsində "TX4" markalı ("London taksisi") avtomobillə motosikletin toqquşması nəticəsində ikinci nəqliyyat vasitəsinin 1998-ci il təvəllüdlü sürücüsü Saleh İsgəndərov xəsarət alıb.

Yaralı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb. Ona sol bud sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub və Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.



