Kosmos təcrübələrinə qatılan adamın boyu 5 günə 3 santimetr uzandı

Kosmosda kosmonavtların və astronavtların qarşılaşacaqları çətinlikləri həll etmək üçün yer üzündə idarəli mühitlərdə müxtəlif təcrübələr edilir. Bu təcrübələrə qatılanlardan biri 5 gün ərzində yaşadığı dəyişiklik olduqca təəccüblüdür.

Deyerler.org Sputnik Xəbər Agentliyi, Beynəlxalq Kosmos Stansiyasına gedəcək olan kosmonavtlar üçün yaradılan texnologyaların sınaqdan keçirildiyi bir təcrübəyə qatılan Fyodor D. adlı adamla bir reportaj hazırladı. Moskvada yaşayan Fyodor D., bu sınaqlar əsnasında keçdiyi mərhələləri və bunun qarşılığında nə qədər ödəniş aldığını da izah etdi.

Bu sınaqlara qatılmaq üçün həm psixoloji, həm də fiziki olaraq tamamilə sağlam olması lazım olduğunu söyləyən Fyodor D., yaşadığı təcrübədən olduqca zövq aldığını və boş vaxtı olduğu üçün buna davam etmək istədiyini deyir.

Fyodor, ilk sınaqlardan təxminən 1 il sonra bir tənəffüs cihazı sınağından keçdi. Mədənçilərin istifadəyə əlavə olaraq kosmonavtların da təcili vəziyyətlərdə istifadə edə biləcəyi bu cihazın sınaqları da reallaşdırıldı.

Fyodorun keçdiyi üçüncü sınaq, özündə fiziki dəyişməyə səbəb olan bir sınaq idi. Bu sınaqda kosmonavtların onurğalarının gərilməsini önləyən yeni bir sistem sınanırdı. Qravitasiyasız bir mühitdə reallaşdırılan bu sınağın sonunda Fyodor, boyunun 178 sm-dən 181 sm-ə yüksəldiyini dedi.

