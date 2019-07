Bərdə rayonunda iki qadının vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Hadisə rayonun Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb.

Minik avtomobili yol kənarında dayanan rayon sakinləri - 1950-cil il təvəllüdlü Xəyalə Yaşar qızı Muxtarova və 1958-ci il təvəllüdlü Zemfira Yaqub qızı Həşimovanı vurub. Hər iki yaralı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır (Report).

