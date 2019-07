Şəmkir rayonunda ağır avtomobil qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, qəza nəticəsində 1 nəfərin öldüyü daha 2 nəfərin isə yaralandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



