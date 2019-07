"Bura turist kimi gəlməmişik" - Franko Lerda

"İlk oyundakı nəticədən sonra bura ümidli gəlmişik. Mərhələ adlamaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik".



Qol.az xəbər verir ki, bu sözləri "Partizani"nin baş məşqçisi Franko Lerda Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah Bakıda "Qarabağ"la keçiriləcək oyun üçün təşkil edilən mətbuat konfransında deyib.



- Albaniya mətbuatında yazılana görə, "Partizani" penaltilər seriyasına hazırlaşır. Maraqlıdır, ümidinizi yalnız buna bağlamısınız?



- Bu, oyunun gedişatından asılıdır. Təbii ki, sabah oyun qolsuz başa çatsa, penaltilər seriyasına ehtiyac olacaq. Biz də buna da hazırlaşmışıq.



- 90 və ya 120 dəqiqə ərzində "Qarabağ"ı keçmək şansınızı real görürsünüz?



- Bura turist kimi gəlməmişik. Var gücümüzlə çıxış edəcəyik. İlk oyun geridə qalıb. Cavab matçında uğurlu nəticə qazanmağa çalışacağıq.



- Futbolçularınız iddialı açıqlamalar verib. Bu, rəqib üzərində psixoloji təsir cəhdidir, yoxsa, həqiqətən də, növbəti mərhələyə ümidiniz böyükdür?



- Qələbə qazanacağımıza 100 faiz əmin deyilik. "Qarabağ"ın büdcəsi bizdən qat-qat çoxdur.Amma futbolda hər şey ola bilər.



- İlk oyundan sonra "Qarabağ" gözlədiyiniz gücdə çıxdı?



- "Qarabağ" haqda bildiklərim ilk oyundan sonra özünü təsdiqlədi. Fərdi bacarığı yüksək olan oyunçuları var. Onları "Roma"ya qarşı matçda da izləmişdim. Gözlədiyim kimi, güclü komanda ilə qarşılaşdıq.

