Ultra yüksək həllolma əmsallı 3D görüntüsü - VİDEO

Elm insanları, bir insan beynini 100 saat boyunca bir MR cihazıyla müşahidə etdi və inanılmaz görüntülər ortaya çıxdı. Beyni bütün təfərrüatları ilə axtarmağı bacaran araşdırmaçılar, bu görüntüləri müəyyən edilməsi çətin beyin anomaliyaları müalicə etmək üçün istifadə edəcək.

MR, digər adıyla MRG (maqnetik rezonans göstərmə), bədəndə istənilən bölgələrin ətraflı görüntülərini yaratmaq üçün güclü maqnitlərdən, radio dalğalarından və kompyuterlərdən faydalanılan bir tibbi göstərmə texnikasıdır. Massaçusetsdən elm insanları, bu texnikanı istifadə edərək maraqlı bir araşdırmaya imza atdılar.

100 saatdan çox davam edən bir MR prosesi, bütün insan beyninin daha əvvəl bənzəri görülməmiş dərəcədə ətraflı bir görüntünü göstərdi. Massaçusets General Hospital araşdırmaçıları tərəfindən aparılan bu araşdırmada, 58 yaşında bir qadına aid olan və elm üçün bağışlanmış bir beyni araşdırmaq üçün yaxın zamanda FDA tərəfindən təsdiqlənən "7 Tesla MRI" adındakı MR cihazı istifadə edildi. Bu axtarışdan sonra ortaya çıxan MR görüntüləri isə insan beynini 0,1 millimetrə qədər ətraflı bir şəkildə göstərir.

Bu ətraflı beyin görüntüləri komalar və depressiya kimi hallarda iştirak edən, görülməsi çətin beyin anormallıqlarını qəti olaraq təyin etmək üçün əhəmiyyətli məlumatlar ehtiva edə bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.