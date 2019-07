Kanadada kiçik təyyarə qəzaya uğrayıb: üç nəfər həlak olub

Bakı. Trend:

Kanadanın Nyufaulend və Labrador vilayətində "De Havilland Canada DHC-2 Beaver" kiçik təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə üç nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə təyyarənin Şeffervill yaşayış sahəsindən havaya qalxmasından sonra baş verib. Həmin təyyarə Nyufaulend və Labrador vilayəti istiqamətində uçub.

Qeyd edilir ki, təyyarə qəzasında üç nəfər həlak olub, dörd nəfər isə itkin düşüb. Qəzanın səbəbi məlum deyil.

Fakt üzrə araşdırma aparılır.

