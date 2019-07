Günün qoroskopu: Şanslardan faydalanın

Qoç - Məhsuldar gündür. Müəyyən işlər düşərlidir. Bəxt üzünüzə güləcək. Danışıqlarda rahat ünsiyyət formatını seçin. Hadisələri dəyərləndirəndə analitik təhlilə əl atın.

Yeni tanış olduğunuz insanı işinizə və ya layihənizə cəlb etmək üçün diplomat olun.

Günün ikinci yarısında hadisələrin axarına süni təsir etməyin. Yaşam sizi nədənsə imtina etməyə, daha maraqlı təsir bağışlayan işlərlə məşğul olmağa vadar edəcək. Həmkarlarla münasibətlərdə diqqətli olun.

Az danışıb çox iş görün. Kollektivdə sizə ağır iş həvalə ediləcək. Bu missiyanın öhdəsindən gəlmək üçün bütün vasitələrdən yararlanın. Sonuclar sizinçün yetərincə önəmli ola bilər.

Buğa - Qəfil hadisələr baş verə bilər. Ətrafınızdakı proseslərə diqqətlə baxın. Nişanələr və siqnalları görün. Maraqlandığınız insanlarla əlaqədə olun.

Əməkdaşlıqla birgə fəaliyyətin yeni formalarının təməlinin qoyulduğu gündür. Fərqli təmayülü dəstəkləməzdən əvvəl üzərinizə düşən yüklə qarşılaşa biləcəyiniz riskləri qiymətləndirin.

Günün ikinci yarısında dəyişikliklərlə yeniliklərin destruktiv və ya konstruktiv olduğunu situasiya, alınan xəbərlər, təkliflər, habelə yaranan problemlər göstərəcək.

Ehtiyatlı olun. Ən xırda, mənasız saydığınız təfərrüata da fikir verin.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Əkizlər - Yaxın gələcəklə bağlı planlaşdırdığınız işlərə indi başlamaq olar. Perspektiv üçün çalışın. Görüş, ünsiyyət, yazışma və müzakirələr üçün uğurlu zamandır.

Təmasları saf-çürük edin, münasibətləri tənzimləyin. Xidmət və informasiya mübadiləsini unutmayın. Mövqeyinizi kiməsə anlatmaq istəyirsinizsə, təzyiq yolunu seçməyin. Təzyiq göstərməyin.

Diqqətinizə ehtiyacı olan insanlarla, xüsusilə də ailə üzvləri ilə aktiv təmasda olun. Səhhətinizə fikir verin. Həddən ziyadə çalışaraq özünüzü yormayın.

Enerjiniz və emosiyalarınız çoxdur. Bu səbəbdən də ünsiyyət çevrənizi axşam saatlarında yanlış seçməyin.

Xərçəng - Təmkinli və səbrli davranış bir sıra ağır situasiyalardan çıxış yolunu tapmağa təkan verəcək. Anlaşma, razılaşma və kompromislərə üstünlük verin.

Alış-verişdə bədxərclik etməyin.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlar sizinlə birgə fəaliyyətə hazırdır. Bunu unutmayın. Mühüm görüş və ya yazışmada hərdəmxəyallıq etməyin.

Çoxdan tanıdığınız insanlarla işbirliyinə üstünlük verin.

Münaqişəli vəziyyətlərdə nümayişkaranə şəkildə müqaviməti seçməyin. Aldığınız informasiyanı təhlil edin.

Şir - Ünsiyyət, danışıqlar, təhsil və səfər üçün münasib zamandır. Can atdığınız məqsədə çatmaq üçün var gücünüzlə çalışın. Yenidənqurmanı kosmetik prosedurla əvəzləməyin.

Yaxın ətrafınızdakı proseslər aktivləşib. Buna diqqət yetirin.

Günün ikinci yarısında kiminləsə vidalaşmağınız istisna deyil. Məqsədlər və niyyətlər dəyişə bilər. Narazılıq, eqoizm artır. Problemləri həll etmək üçün əməkdaşlığın yeni sxemlərini reallaşdırın.

Axşam saatlarında əylənmək üçün yaranmış imkanlardan istifadə edin. Çətinlikləri dəf etmək olar - təlaşa qapılmayın.



Qız - Cari məsələlərin həlli ilə məşğul olun. Situasiya uğurludur. Şərtlərdən yararlanın, durumu dəqiq qiymətləndirin. Yaşamınızdakı problemlərin bəzilərini həll etmək olar. Sürətlə irəliləmək üçün qüvvə toplayın.

Günün ikinci yarısında tərəfdaşlıq münasibətlərində və ya əməkdaşlıq əlaqələrində sərinləşmə yarana bilər. Xoşagəlməz hisslərin güclənməsinə dəstək olmayın. Davranışınıza nəzər salın. Münasibətlərin çalarlarına fikir verin, yeni nüansları görün.

Axşam saatlarında istədiyiniz kimi istirahət edin.

Tərəzi - Səhər saatlarındakı qeyri-müəyyənlik nigaranlıq və təşviş hissləri yarada bilər. Ailə üzvlərinin rifahının qayğısına qalın, evdəki problemləri həll edin. Yaşam arealında qayda yaradın. Fəaliyyət sahənizi nizamlayın.

Ehtiyat və imkanlarınızı yenidən dəyərləndirin.

Günün ikinci yarısında hədəflərlə məqsədləri təftişə uğratmaq olar. Ünsiyyət çevrəsini elə seçin ki, münaqişə riski minimuma ensin. Sizə qarşı iradlarla çıxış edən insanların dediklərinə qulaq asmayın.

Axşam saatlarına yaxın alış-verişə yollanmaq olar. Tanımadığınız məkanda, yaxud insanların gur olduğu yerdə istirahət etməyin.

Əqrəb - Hadisələrin mahiyyətini anlamağa çalışın. Pozitiv, sakit zamandır. Maliyyə maraqlarınızın təminatı ilə məşğul olun. Əməkdaşlığı genişləndirin. Hadisələrə təsir imkanlarına malik nüfuzlu şəxs sizə yardım edəcək.

Günün ikinci yarısında özünüzə həddən ziyadə güvənməyin. Sağlam məntiq çərçivəsində hərəkət edin. Durumun çətinliyini instiktiv olaraq anlayın.

İndiyədək sizinlə normal davranan insanın qəflətən tərsliyi tuta bilər.

Gərgin və qarışıq vəziyyətə rəğmən təmkinli, səbrli və soyuqqanlı davranın. Çalışdığınız insanların vəziyyətini instinktiv olaraq hiss edin. Borc hissi ilə bağlı yalanlara aldanmayın.

Oxatan - Kollektiv fəaliyyətə üstünlük verin. Həmkarlarla münasibətlərdə yeni ideyalar yarana bilər. Sizi narahat edən suallardan birinə cavab taparaq çətin situasiyadan çıxış yolunu müəyyənləşdirəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar əməkdaşlığa hazırdırlar.

"Təsadüfi olmayan təsadüf" adlandırıla biləcək olay yaşanacaq.

Günün ikinci yarısında yaşam sizi seçim qarşısında qoyursa, praqmat olun. Sizə təzyiq etmək istəyənlərin qarşısını alın. Başqalarının işini görməyin.

Vəziyyətə nəzarət edin. Spontan hadisələrdən yararlanmağa çalışın. Xırda məsələlərə görə emosiyalarınız vulkan təki partlamasın. Hisslərinizə nəzarət edin. Söhbət əsnasında tələsməyin. Qarşı tərəfin fikirlərinin izharına imkan yaradın.

Oğlaq - Yaxın gələcəklə bağlı perspektivləri müəyyənləşdirin. Karyeranızla məşğul olun. Danışıqlar aparın, tərəfdaşlığı intensivləşdirin. Köhnə tərəfdaş və ya şəriklərdən biri ilə yeni istiqamətdə birgə fəaliyyətə başlamaq olar.

Günün ikinci yarısında bütün təmaslarda birbaşa təsir yolverilməzdir. Səbrli və təmkinli davransanız, səbəbsiz problemlər yaranmayacaq, yaxın ətrafınızdakı və kollektivdəki insanlarla ünsiyyəti yaxşılaşdıracaqsınız.

Cari işlərlə məşğul olun. Nigaranlıq üçün yeni obyekt aramayın. Mənasız əlaqələr və gərəksiz əşyalardan qurtulun.

Dolça - Maraqlı gündür. Şanslardan faydalanın. Eyni vaxtda bir neçə işi yerinə yetirməyə çalışsanız, məqsədlərə çatmaya bilərsiniz. Praqmat olun, praktiki məsələlərə üstünlük verin. Uğur xırda məsələlərin həllindədir.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlara qarşı irad və tənqidlərin sayının artması münasibətləri korlaya bilər. Sürprizlərin, qəfil olayların yaşanma ehtimalı artır. Əməkdaşlıq etdiyiniz insanla təmasları tarazlayın.

Axşam saatları səfər, uzaq dostlarla təmaslar üçün əlverişlidir. Tərəfdaşlıq formatını genişləndirin. Alış-veriş üçün pis zaman deyil.

Balıqlar - Günün ilk yarısından aktiv çalışmağınız tələb olunur. Diqqət mərkəzində olmaqdan çəkinməyin. Münasibətlərdə və əlaqələrdə sürprizlər də yarana bilər.

Daha yaşlı və təcrübəli insandan üstün olmaq üçün qeyri-adekvat addımlar atmayın. Yaşıdlarınız, həmkarlarınız və dostlarınızla təmaslarda yeni ideyalar yarana bilər. Yaxşı bələd olmadığınız məsələlərin müzakirəsinə qatılmayın.

Günün ikinci yarısında bəzi məsələlərdə qapalı gərginlik hiss olunacaq. Münasib şəraiti, əlverişli çevrəni seçin.

Yaradıcılıq üçün pis zaman deyil. Sayıq olun. Yeni tanışlara etibar etməyin. Tanıdığınız insanlarla əməkdaşlığa üstünlük verin.

