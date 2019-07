Basketbola və futbola olan tutqusu ilə tanınan dünyaca məşhur amerikalı müğənni Rianna dünya kriket çempionatının matçlarını izləyir.

Milli.Az TMZ-yə istinadən biodirir ki, 31 yaşlı müğənni çempionatda oynanmış Şri-Lanka- Vest İndiya matçındlan sonra paltardəyişmə otağına yollanıb. Müğənni orada Vest İndiya yığmasının oyunçuları ilə foto çəkdirib, kriket zopası hədiyyə alıb.

Rianan PSJ futbol klubu və ABŞ-ın Milli Basketbol Assosiasiyasındakı (NBA) "Qolden Steyt Uorriors"un fanatıdır.

