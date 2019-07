"Instagram"ın işində problem yaranıb

Bakı. Trend:

"Instagram" sosial şəbəkəsinin işində problem müşahidə olunub.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə məşhur internet resurslarda problemləri aşkarlayan "Downdetector" portalı xəbər verib.

Məlumata əsasən, problemlər dünən axşam saat 22:00-da başlayıb. "Instagram" istifadəçiləri qeyd ediblər ki, onlarda xəbərlər lenti yüklənmir.

Sosial şəbəkənin işindən daha çox ABŞ, Almaniya və Fransada yaşayan istifadəçilər şikayətləniblər.

