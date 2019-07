Almaniyanın səhiyyə naziri Yens Şpan yaxın vaxtlarda vəzifəsindən gedəcək və ölkənin Müdafiə Nazirliyinə rəhbərlik edəcək.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı "Rheinische Post" nəşri yazıb.

Onu səhiyyə naziri vəzifəsində inteqrasiya məsələləri üzrə dövlət katibi Annette Vidman-Mauts əvəzləyəcək.

Almaniyanın müdafiə naziri vəzifəsi Ursula fon der Lyayenin namizədliyinin Avropa Komissiyasının sədri vəzifəsinə irəli sürülməsindən sonra boş qalıb.



